"Дам знать очень скоро": Байден о своем участии в президентских выборах в США

Джо Байден. Фото: Jim Watson-Pool / Getty Images

Действующий президент США Джо Байден скоро объявит о своем решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Ожидается, что это случится во вторник, передает The Guardian.

Вчера во время встречи с журналистами Байден заявил, что очень скоро объявит о своем решении. Отметим, что ровно четыре года назад, 25 апреля, он объявил о выдвижении своей кандидатуры в президентской гонке.

"Я сказал вам, что планирую баллотироваться. Я дам вам знать очень скоро", – сказал он.

Напомним, в марте во время выступления в Филадельфии президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа возможным будущим президентом страны и перекрестился.

Тем временем Дональд Трамп стал первым в истории президентом Соединенных Штатов, против которого судом было официально открыто уголовное дело.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, Пенсильвания, США. Является 46-м президентом США.

С 2009 по 2017 год занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. С 1973 по 2009 год представлял штат Делавэр в сенате США.

Отметим, что президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018136-dam-znat-ochen-skoro-bayden-o-svoem-uchastii-v-prezidentskih-vyborah-v-ssha/