Мусульман, совершающих хадж, призвали не привозить в Мекку большие суммы денег

Мекка. Фото: Zurijeta/Getty Images

Власти Саудовской Аравии обратились к паломникам, совершающим умру. Их призвали не брать с собой большие суммы наличных денег и дорогие предметы во время поездки в королевство.

Министерство хаджа и умры в своем официальном Twitter опубликовало рекомендации для паломников. Серия постов касается финансовой стороны паломничества.

Так, власти страны просят паломников, которые совершают умру, не привозить с собой золотые слитки, драгоценные камни и драгоценные металлы в целом и иметь при себе не более 16 тыс. долларов США наличными (7,2 млн тенге).

"Когда гости Аллаха прибывают в Саудовскую Аравию с соответствующими суммами денег, это свидетельствует об их хорошей финансовой ответственности", - говорится в сообщении министерства хаджа и умры.

Также власти страны призывают людей загружать банковские приложения с официальных сайтов, пользоваться услугами только полностью лицензированных финансовых учреждений при обмене валюты, а также не сообщать банковские данные третьим лицам.

Министерство хаджа и умры обратилось к гостям королевства в связи с тем, что в священный месяц Рамазан в Саудовскую Аравию приезжает огромное количество паломников со всего света.

Напомним, что в этом году месяц Рамазан начался 23 марта. Глава государства поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца.

Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения. 21 апреля – праздник Курбан-Байрам. В этом году фитр-садака была установлена в размере 535 тенге на человека.

Как говорится на официальном сайте ДУМК, Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. Слово "рамазан" в переводе с арабского означает "палящий зной", "сжигающий", "горячий", "жаркий".

В месяц Рамазан все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение этого месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015135-musulman-sovershayuschih-hadzh-prizvali-ne-privozit-v-mekku-bolshie-summy-deneg/