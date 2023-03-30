США пообещали направить 690 млн долларов на борьбу с авторитаризмом и поддержку демократии в мире

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден объявил, что его правительство потратит 690 млн долларов на продвижение демократии и борьбу с распространением авторитаризма в мире. Глава Белого дома сказал об этом на международном Саммите демократий, который возглавили Соединенные Штаты.

Байден пообещал вложить эти средства в борьбу с коррупцией, поддержку свободных выборов и развитие технологий, необходимых для работы демократических правительств по всему миру.

"Я уверен, что это основной вызов нашей эпохи, и сегодня мы можем с гордостью сказать, что демократии по всему миру становятся сильнее, а не слабее. Автократии в мире становятся слабее, а не сильнее", - заявил президент США.

В саммите, основная часть которого проходит виртуально, принимают участие 120 стран, а возглавляют его в этом году вместе с США Коста Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия.

Байден уже не впервые повторяет тезис о том, что в последнее время демократии в мире укрепляются, а автократии ослабевают. В числе прочего он упоминал об этом в своей традиционной речи "О положении страны" в феврале.

Но многие ставят это утверждение под сомнение это утверждение - на фоне значительных проблем с демократическими процедурами во многих странах мира.

Главная угроза демократии - Россия?

Независимые организации, отслеживающие состояние демократии в мире, не разделяют оптимизм Байдена по поводу усиления ее позиций в последнее время.

Отдел расследований при влиятельном британском журнале Economist публикует свой индекс демократии. По его оценкам, в 2021 году уровень демократии в мире резко падал, а в 2022 году находился в состоянии стагнации.

"Главным вызовом демократии в 2022-м году стало вторжение России в Украину, нарушение ее территориальной целостности, шоковые волны от которого разошлись по всему миру (…) Падение уровня демократии в России из-за преследований инакомыслия и репрессий внутри страны было самым резким из всех стран мира", - говорится в обзоре доклада Economist Intelligence Unit.

По данным неправительственной организации Freedom House, базирующейся в Вашингтоне, уровень свобод в мире продолжает падать уже 17-й год.

Наблюдатели отмечают, что упадок демократических принципов происходит повсеместно, - его можно отследить по новостям.

В Грузии тысячи людей вышли на протесты против представленного правительством закона об иноагенах, который критики называют "российским" и предупреждают, что он приведет к дискредитации гражданского общества, как в России. Закон в результате отозвали.

В Мексике приняли президентскую избирательную реформу, ограничивавшую действие независимого органа наблюдения за выборами. Ее успешно оспорили в суде.

В Индии оппоненты премьер-министра Нарендры Моди регулярно указывают на его авторитарные склонности в том, что касается преследования критиков и религиозных меньшинств.

В Китае в этом году на третий срок правления заступил председатель КНР Си Цзиньпин, после того как пять лет назад парламент одобрил отмену ограничения срока полномочий председателя, фактически дав ему возможность оставаться у власти пожизненно.

Как появился саммит

На предыдущем и самом первом Саммите демократий, который прошел в 2021 году, правительство Байдена анонсировало 400 млн долларов на цели поддержки верховенства права и демократии в мире. Как отмечают наблюдатели, из-за неформального формата мероприятия, отследить, насколько эффективно были потрачены эти деньги, представляется проблематичным.

Байден и его соратники решили учредить саммит во время избирательной кампании 2020 года. Его задачей должно было стать отслеживание авторитарных тенденций в мире и поиск способов им противостоять.

Еще одним фактором, который хотели обсудить организаторы, был политический хаос в самих западных государствах - включая США, где законотворчество часто осложнено непримиримостью позиций представителей двух главных партий; Британию с ее скандалами и рекордами сменяемости премьер-министров; и Израиль, где за три года выборы прошли пять раз, и Биньямину Нетаньяху с трудом удалось основать правящую коалицию.

В 2021 году на саммите выступали мировые лидеры, правозащитники и представители бизнеса, и проводились групповые обсуждения на тему свободы прессы, соблюдения законов и противостояния влиянию иностранных государств, пытающихся вмешиваться в выборы и внутреннюю политику демократий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014631-ssha-poobeschali-napravit-690-mln-dollarov-na-borbu-s-avtoritarizmom-i-podderzhku-demokratii-v-mire/