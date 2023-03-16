Суд в России арестовал Евгения Ройзмана на 14 суток за чужой репост во "ВКонтакте"

Евгений Ройзман. Фото: Sasha Mordovets / Getty Images

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики во "ВКонтакте". Адвокат политика заявил, что экс-мэр никогда не пользовался этой соцсетью.

"Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман арестован на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики", – сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Информация о задержании политика появилась сегодня днем. Сообщалось, что политика задержали за демонстрацию экстремистской символики во "ВКонтакте".

"Евгения Вадимовича будут доставлять в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Сотрудники полиции не разобрались в ситуации и допускают незаконное и необоснованное преследование, поскольку они считают, что Ройзман когда-то сделал репост экстремистской записи во "ВКонтакте", но он не являлся пользователем этой сети, кто-то другой, возможно, совершил правонарушение и разместил эту запись", — сообщал агентству адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

Информацию о том, что Евгений Ройзман никогда не был зарегистрирован во "ВКонтакте", подтвердила порталу e1.ru его супруга Юлия Крутеева. По ее словам, репост был сделан в группе "Евгений Ройзман", к которой политик не имеет никакого отношения.

"Кто-то еще в декабре написал донос, что он разместил в "ВК" экстремистскую символику, видимо, там перепост от Навального. Собираются (Ройзмана – прим. ред.) везти в отдел для составления протокола и сразу в суд", – сообщила Крутеева.

Ройзман, в свою очередь, заявил сегодня в суде, что не размещал экстремистскую символику в соцсети, так как не зарегистрирован во "ВКонтакте".

"В данном случае я этого не делал. У меня нет аккаунта во "ВКонтакте", я туда ни разу в жизни не заходил вообще. Я не имею к этому отношения", – заявил политик. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал It's My City.

Арест Евгения Ройзмана в 2022 году

В конце августа прошлого года Евгения Ройзмана, занимавшего пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, задержали по подозрению в дискредитации Вооруженных сил России. По соответствующей статье ему может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

В конце августа ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему было запрещено посещать публичные места и мероприятия, пользоваться интернетом, а также использовать средства связи и общаться без письменного разрешения за исключением лиц, проживающих, зарегистрированных с обвиняемым в одном жилом помещении.

Как отмечает РИА Новости, запрет вышеупомянутых определенных действий в отношении Ройзмана действует до сих пор.

Отметим, что причиной судебного разбирательства, как заявляло ранее следствие, по уголовному делу стал опубликованный Ройзманом на своем YouTube-канале видеоролик, в котором политик рассуждал о политической обстановке в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013181-sud-v-rossii-arestoval-evgeniya-royzmana-na-14-sutok-za-chuzhoy-repost-vo-vkontakte/