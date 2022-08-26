Подозреваемому в дискредитации армии России экс-мэру Екатеринбурга избрали меру пресечения

Евгений Ройзман. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

Подозреваемому в дискредитации российской армии экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает ТАСС.

Ройзману запрещено посещать публичные места и мероприятия, пользоваться интернетом, а также использовать средства связи и общаться без письменного разрешения "за исключением лиц, проживающих, зарегистрированных с обвиняемым в одном жилом помещении".

Запрет будет действовать до 29 сентября, уточнили в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов рассказал, что к его подзащитному не стали применять запрет на передвижение и на общение со всеми. Экс-мэру Екатеринбурга можно общаться с журналистами и запрет распространяется только на общение со свидетелями.

Суд также постановил освободить Ройзмана в зале суда.

Ройзман отказался признать вину в дискредитации армии России и не захотел давать показаний.

Напомним, экс-мэра Екатеринбурга подозревают в дискредитации российской армии. 24 августа в его доме были проведены обыски, вскоре он был задержан. Политик ранее высказывался против войны в Украине и открыто поддерживал Навального и Ходорковского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984893-podozrevaemomu-v-diskreditatsii-armii-rossii-eks-meru-ekaterinburga-izbrali-meru-presecheniya/