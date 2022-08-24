Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации ВС России

Евгений Ройзман. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

В Екатеринбурге задержали бывшего мэра Евгения Ройзмана. В отношении него завели уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик с задержанием Ройзмана.

Ройзман неоднократно высказывался против войны в Украине. Кроме того, открыто поддерживал оппозиционера Алексея Навального, а также Михаила Ходорковского.

Теперь ему вменяют статью 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", по которой Ройзману грозит до пяти лет лишения свободы.

Сам Ройзман из окна своей квартиры, где проводились следственные действия, подтвердил журналистам новость о заведении против него уголовного дела.

"Ст. 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). Дело [возбуждено] в Москве", - сказал Ройзман.

Прибывшего на место адвоката экс-мэра Екатеринбурга Владислава Идамжапова не пустили в квартиру подзащитного.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что причиной задержания политика стал видеоролик на YouTube.

"Причина - видео в его Youtube-канале", - сообщили в полиции.

В этом году Ройзмана штрафовали три раза за дискредитацию российской армии в соцсетях. Все его апелляции были отклонены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984557-eks-mera-ekaterinburga-royzmana-zaderzhali-po-ugolovnomu-delu-o-diskreditatsii-vs-rossii/