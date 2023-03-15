США заявили, что продолжат летать над Черным морем, несмотря на инцидент с беспилотником

Американский беспилотник MQ-9 Reaper. Фото: John Moore / Getty Images

Вчера над Черным морем столкнулись российский истребитель и американский беспилотник. Тем не менее представитель Совета нацбезопасности США заявил, что они продолжат такие полеты.

По данным РИА Новости, посол России в США Анатолий Антонов после инцидента с американским беспилотником назвал недопустимой деятельность американских военных в непосредственной близости от границ России.

"Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", – говорится в заявлении.

По его мнению, американские беспилотники собирают разведывательную информацию, которую Киев затем использует для ударов по России. Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на прекращение полетов США вблизи российских рубежей.

Тем не менее, как пишет Deutsche Welle, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби также прокомментировал столкновение истребителя Су-27 с разведывательным БПЛА MQ-9 Reaper.

"Мы постоянно летаем над этим воздушным пространством уже в течение года (...) и мы собираемся продолжать это делать", – подчеркнул Кирби.

Кроме того, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс назвал столкновение непрофессиональным перехватом.

"Мы напрямую общаемся с российской (стороной – прим. ред.), опять же – на высшем уровне, чтобы выразить наши решительные возражения против этого небезопасного, непрофессионального перехвата, который привел к крушению беспилотного аппарата США", – заявил он.

Отмечается, что после инцидента Анатолия Антонова вызвали в Государственный департамент в Вашингтоне.

Напомним, что по заявлению американских военных российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper вчера, 14 марта, в 07:03 по среднеевропейскому времени (12:03 по времени Астаны).

По данным СМИ, один из российских самолетов Су-27 задел пропеллер MQ-9. После военным США пришлось сбить беспилотник.

Как отмечает CNN, российские и американские самолеты действовали над Черным морем в ходе войны на Украине, но это первое известное подобное взаимодействие.

При этом сообщается, что США использовали беспилотники Reaper над Черным морем еще до начала войны, используя беспилотники-шпионы для наблюдения за территорией.

По данным ВВС США, дроны Reaper могут летать на высоте до 50 000 футов. У них есть датчики и возможности для сбора разведданных, а также ведения разведки в течение длительных периодов времени. Подчеркивается, что это делает их идеальной платформой для отслеживания перемещений на поле боя и в Черном море.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012928-ssha-zayavili-chto-prodolzhat-letat-nad-chernym-morem-nesmotrya-na-intsident-s-bespilotnikom/