Российский Су-27 столкнулся с дроном США над Черным морем, заявили американские военные

Самолет Су-27. Иллюстративное фото: Oleg Elkov/Getty Images

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем сегодня, 14 марта, заявили американские военные.

По информации CNN, инцидент произошел в 7:03 утра по среднеевропейскому времени (12:03 по времени Астаны). Издание, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что один из российских самолетов Су-27 задел пропеллер MQ-9. После военным США пришлось сбить беспилотник.

Президент Джо Байден был проинформирован об инциденте советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на европейское командование Вооруженных сил США, дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого российский самолет якобы совершал небезопасные маневры.

По информации ведомства, данный беспилотник выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.

Отмечается, что госдепартамент намерен провести контакты с РФ по данному вопросу.

Минобороны РФ пока не комментировало данный инцидент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012905-rossiyskiy-su-27-stolknulsya-s-dronom-ssha-nad-chernym-morem-zayavili-amerikanskie-voennye/