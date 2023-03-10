WSJ: Илон Маск планирует построить собственный город

Илон Маск. Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американский миллиардер, бизнесмен и изобретатель Илон Маск планирует построить собственный город в штате Техас, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, ссылаясь на документы, земельные записи и собственные источники, Маск приобрел несколько тысяч акров пастбищ и сельхозугодий недалеко от города Остин в штате Техас. Здесь миллиардер планирует возвести собственный город.

"На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости господин Маск и сотрудники его компаний описали свое видение как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где его сотрудники могли бы жить и работать", – говорится в материале издания.

Карта. Скриншот: google.kz/maps

Предполагается, что в городе Маска будут жить работники компании Boring - производителя электромобилей Tesla, а также сотрудники космической и исследовательской компании SpaceX. Планируется, что жилье работникам Маска в его городе будет обходиться дешевле, чем в других городах.

Судя по данным на сайте, доступ к которому получили журналисты, город будет называться Снейлбрук (Snailbrook).

"Снейлбрук – отсылка к талисману компании Boring. Когда Маск начал туннельное предприятие, он поставил перед сотрудниками задачу построить буровые машины, которые "движутся быстрее улитки", – пишет издание.

При этом отмечается, что в соответствии с законодательством Техаса заявку на регистрацию города можно подать только после того, как в нем будет проживать хотя бы 201 человек.

По словам пресс-секретаря главы округа Бастроп, ведомство пока не получало заявок от Маска или сотрудников его компаний. Сам Маск на запрос редакции не ответил.

Напомним, в конце февраля Илон Маск был назван самым богатым человеком планеты. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, капитал Маска увеличился до 187,1 млрд долларов.

Илон Маск – американский предприниматель, инженер и миллиардер.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, он является основателем и генеральным директором компании SpaceX, инвестором и генеральным директором Tesla, основателем The Boring Company, соучредителем Neuralink и OpenAI, а с прошлого года – еще и владельцем Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012372-wsj-ilon-mask-planiruet-postroit-sobstvennyy-gorod-v-tehase/