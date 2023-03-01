Путин запретил чиновникам использовать в речи иностранные слова

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин запретил использовать иностранные слова в официальных документах и в речи чиновников. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения были внесены в закон "О государственном языке Российской Федерации".

Так, государственный русский язык обязаны использовать представители органов власти и чиновники. Законом также вводится контроль за соблюдением должностными лицами норм современного русского литературного языка. А исключениями могут быть лишь те случаи, когда иностранные слова не имеют аналогов в русском языке.

"При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях", – гласят изменения.

Как пояснили в РБК, в документе указываются сферы деятельности, где русский язык (как государственный в РФ) обязателен к использованию. Это сфера образования, употребление в государственных и муниципальных информационных системах, а также в информации, предназначенной для потребителей товаров.

При этом отмечается, что если в перечисленных сферах имеется текст на иностранном языке, он должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению с русским, то есть должен иметь одинаковые параметры по цвету, типу и размеру шрифта.

Согласно статье 68 Конституции РФ, государственным языком в России на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

При этом республики в составе РФ вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011248-putin-zapretil-chinovnikam-ispolzovat-v-rechi-inostrannye-slova/