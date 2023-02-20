Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН

Флаг Японии. Фото: Benjamin Kaikinger / EyeEm / Getty Images

В связи с ракетными пусками Северной Кореи, которые произошли 18 и 20 февраля, Япония запросила внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

"Вслед за пуском ракеты межконтинентального класса позавчера теперь пуск баллистических ракет, поэтому мы запросили внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Необходимо продолжить сбор информации, сохранять бдительность и углублять взаимодействие с США и Южной Кореей", - сообщил Кисида журналистам.

Отмечается, что КНДР утром в понедельник произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. По информации издания, высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров.

Подчеркивается, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Отметим, что согласно официальному сайту ООН, Совет безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Совет безопасности состоит из 15 членов (5 постоянных членов с правом вето и 10 непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок).

Каждый член Совета безопасности имеет один голос. В соответствии с уставом, государства-члены соглашаются подчиняться решениям Совета безопасности и выполнять их.

Совет безопасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем и рекомендует методы урегулирования или условия урегулирования.

В некоторых случаях Совет безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Напомним, недавно в Северной Корее прошел военный парад с участием более 20 тысяч военнослужащих и колонны баллистических ракет, в том числе "Хвасон-17", пробный запуск которой, предположительно, прошел в прошлом году. Парад был приурочен к 75-летию основания северокорейской армии. В минувшую пятницу Пхеньян пригрозил "беспрецедентно мощным ответом" на любые совместные учения южнокорейского и американского флотов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010037-yaponiya-zaprosila-ekstrennoe-zasedanie-sovbeza-oon/