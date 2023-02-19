"Безрассудное поведение". КНДР снова запустила баллистическую ракету, эти действия осудила "Большая семерка"

Ракета. Иллюстративное фото: Getty Images / Jung Yeon-Je / Contributor

Правительство Японии сообщило, что Северная Корея снова запустила баллистическую ракету. По данным японского министерства обороны, ракета летела в течение 66 минут и упала в Японском море. Действия Пхеньяна резко осудили страны "Большой семерки".

Десять дней назад в Северной Корее прошел военный парад с участием более 20 тыс военнослужащих и колонны баллистических ракет, в том числе "Хвасон-17", пробный запуск которой, предположительно, прошел в прошлом году. Парад был приурочен к 75-летию основания северокорейской армии.

В минувшую пятницу Пхеньян пригрозил "беспрецедентно мощным ответом" на любые совместные учения южнокорейского и американского флотов.

Такие совместные маневры действительно запланированы. В пятницу министерство обороны Южной Кореи заявило, что проведет два отдельных военных учения с США примерно в течение месяца, основываясь на сценарии угрозы со стороны Северной Кореи.

Пхеньян называет эти маневры, которые регулярно проводятся уже много лет, подготовкой вторжения в КНДР.

Запущенная в субботу с территории Северной Кореи ракета стала первой с нового года. Она упала примерно в 900 км от берегов японского острова Хоккайдо, достигнув высоты примерно в 5 700 км, заявил официальный представитель японского правительства Хироказу Мацуно.

Министр обороны Японии Хамада Ясукадзу подчеркнул, что ракеты данного типа имеют дальность поражения в 14 000 км, то есть в теории могут достигать территории США.

"Действия Северной Кореи угрожают миру и стабильности Японии и международного сообщества и являются абсолютно непростительными", - сказал он.

"Безрассудное поведение" КНДР осудили и члены "Большой семерки" после неофициальной встречи в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности. Запуск межконтинентальных ракет Пхеньяном "угрожает миру и безопасности на региональном и международном уровне".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал и отдельное заявление, призвав страны, которые "имеют влияние" на Пхеньян, заставить КНДР изменить свой нынешний курс. "Это очередная провокация Северной Кореи, идущая вразрез с несколькими резолюциями Совбеза ООН. Мы призываем остальных осудить ее и сделать соответствующие шаги, в том числе по эффективному обеспечению санкций", - сказал он.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Цзинь связал действия КНДР с войной в Украине. "Нападение России на Украину и то, что внимание мира сосредоточено на этой войне, как мы видим, придает смелости режиму Ким Чен Ына в КНДР, который проводит агрессивные запуски ракет, в том числе межконтинентальных баллистических", - сказал он в своем обращении к участникам конференции.

Как сообщают южнокорейские военные, ракеты была запущена из округа Сунань, где ранее неоднократно проводились тестовые запуски.

Граафика. Фото: bbc.com

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009972-bezrassudnoe-povedenie-kndr-snova-zapustila-ballisticheskuyu-raketu-eti-deystviya-osudila-bolshaya-semerka/