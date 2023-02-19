Алмазбек Атамбаев прокомментировал встречу бывших президентов Кыргызстана

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Алмазбек Атамбаев на своей странице в Facebook рассказал некоторые подробности встречи с действующим и бывшими президентами Кыргызстана.

Как отметил бывший президент соседней республики, установление мира и единства в стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан - это две большие разницы.

"Да, встреча эксов была. Да, я оказался на ней. Именно оказался, потому что меня не известили, что на встрече будет кто-либо из экс-президентов. Мне сказали, что меня приглашают на встречу с президентом Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым (председатель ГКНБ Кыргызстана - прим.ред.), чтобы мы могли поговорить на равных, как свободные люди, и забыть старые обиды. Я помню добро, и потому не мог отказаться и отменил даже заранее запланированную встречу с послом Испании по поводу виз", - написал Алмазбек Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев отметил, что "ценит добрые намерения Садыра Жапарова", но встречу он покинул, не дождавшись ее окончания.

"Я тоже за мир и единство в стране. О чем и сказал. И я ценю добрые намерения президента Жапарова. Но в конце встречи возникла ситуация, когда я вынужден был уйти по-английски, не прощаясь ни с кем. Если в будущем возникнет необходимость, я, конечно же, расскажу о подробностях.

Установление мира и единства в нашей стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан - это две большие разницы. Совмещение даст совсем иной результат. Слишком много крови пролито, слишком многое не должно и не может быть забыто. И, конечно же, виновные должны ответить. И простить должны сначала родные погибших. И, я надеюсь, что президент Садыр Жапаров услышал меня и примет верное решение", - написал Атамбаев.

Напомним, накануне сообщалось, что нынешний глава Кыргызстана Садыр Жапаров решил провести встречу всех бывших глав государства ради обеспечения стабильности страны. По словам пресс-секретаря президента Жапарова, во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков.

В начале апреля 2010 года в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты. Поводом стало резкое повышение цен на коммунальные услуги. Занимавший тогда пост президента Курманбек Бакиев бежал на юг страны, рассчитывая на поддержку своих земляков, а затем в Казахстан, где написал заявление об отставке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009992-almazbek-atambaev-prokommentiroval-vstrechu-byvshih-prezidentov-kyrgyzstana/