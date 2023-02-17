"Как будто я мог не согласиться": Лукашенко пошутил с Путиным о своем приглашении в Москву

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Сегодня в резиденции Ново-Огарево проходит встреча президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отметили в Кремле, на повестке дня стоят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений между двумя странами, стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Приветствуя своего коллегу, Владимир Путин поблагодарил его за то, что он согласился приехать.

"Как будто я мог не согласиться", – ответил Лукашенко Путину.

По словам российского лидера, в ходе встречи они уделят особое внимание обсуждению вопросов безопасности, военного сотрудничества и экономики.

Лукашенко заявил в ходе встречи, что все взятые на себя обязательства в области безопасности в рамках Союзного государства Беларусь выполнила.

"Все, о чем мы договаривались… месяца три назад по обороне и безопасности, белорусская сторона на 100 процентов выполнила по прошлому году. И даже больше сделали", – цитирует президента издание РИА Новости.

Лукашенко пообещал позднее конкретно остановиться на том, что делается в этой области.

Напомним, что в конце 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции, которая прошла после его встречи с российским лидером, пошутил о том, кто из них токсичнее – он или Владимир Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009899-kak-budto-ya-mog-ne-soglasitsya-lukashenko-poshutil-s-putinym-o-svoem-priglashenii-v-moskvu/