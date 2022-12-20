"Самые токсичные люди на планете": Лукашенко пошутил про себя и Путина (видео)

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Press Office/Anadolu Agency/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции, которая прошла после его встречи с российским лидером, пошутил о том, кто из них токсичнее – он или Владимир Путин.

Видео, на котором Лукашенко рассуждает о том, что они с Владимиром Путиным "самые вредные и токсичные люди", было опубликовано в Telegram-канале "СМОТРИ".

"Одну минуту, ну вы же знаете, мы вдвоем – соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор – кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все", – заявил белорусский президент.

Отметим, что вчера, 19 декабря, Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом. Как отмечало ТАСС, российский президент посетил Беларусь впервые с 2019 года.

В Telegram-канале Sputnik Беларусь сообщается, что по итогам переговоров Путина и Лукашенко в Минске:

были согласованы ценовые параметры в энергетике;

решено, что Россия и Беларусь будут совместно создавать новую военную технику;

Беларусь поставила на боевое дежурство российские "Искандеры" и С-400;

стало известно, что Россия подготовит белорусских пилотов для самолетов с ядерными боеприпасами;

РФ и Беларусь продолжат практику совместных военных учений.

Кроме того, Лукашенко отметил, что на сегодняшних переговорах лидеры Беларуси и России "фактически создали базу для будущего рывка вперед".

Как пишет РИА Новости, дипломатические отношения между Россией и Беларусью были установлены 25 июня 1992 года.

"Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики РФ, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Беларусью в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза", – сообщает агентство.

В 2022 году лидеры двух стран неоднократно проводили встречи.

Так, очередная рабочая встреча лидеров России и Беларуси состоялась 18 февраля 2022 года в Москве. В ходе переговоров, которые продолжались два с половиной часа, стороны обсудили реализацию 28 отраслевых программ и в целом положения Договора о создании Союзного государства.

11 марта Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь провели рабочую встречу в Москве, а 12 апреля они провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области.

16 мая Александр Лукашенко посетил Москву, где принял участие во встрече лидеров государств-членов ОДКБ, приуроченной к 30-летию организации. По окончании саммита ОДКБ Путин и Лукашенко провели краткую беседу.

Также поддерживаются контакты в рамках заседаний Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002168-samye-toksichnye-lyudi-na-planete-lukashenko-poshutil-pro-sebya-i-putina/