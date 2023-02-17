Байден отказался извиняться за сбитый китайский аэростат

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Президент США Джо Байден в короткой речи немного рассказал о неопознанных летающих объектах, которые в последние недели сбили над территорией США и Канады. Один из них был китайским разведывательным аппаратом, повторил Байден версию своей администрации. О том, откуда взялись остальные три объекта, сбитые американской авиацией, по-прежнему неизвестно.

4 февраля американские военные сбили у побережья Южной Каролины китайский аэростат, который вторгся в американское воздушное пространство, как заявили в Вашингтоне, со шпионскими целями.

Байден в четверг заявил, что безопасность воздушного пространства США остается одним из приоритетов его администрации. Он добавил, что обсудит произошедшее с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Я надеюсь, что мы с этим разберемся, но извиняться за то что мы сбили этот шар, я не собираюсь", - сказал он.

Пекин отрицает, что летательный аппарат был шпионским, и утверждает, что это был метеорологический аппарат, который залетел в США случайно.

"Нам нужен с Китаем не конфликт, а конкуренция. Мы не хотим новой холодной войны. Но я не извиняюсь", - добавил президент США.

После китайского аппарата, по словам Байдена, американские военные начали искать над США объекты, летящие на низкой скорости. Над Северной Америкой их оказалось три - это и были неопознанные объекты, обнаруженные за последние дни над Аляской, Канадой и американским озером Гурон.

"Я приказал сбить эти три объекта из-за того, что они представляли опасность для гражданской и коммерческой авиации, и потому, что мы не могли исключить опасности попадания секретных учреждений под наблюдение", - объяснил Байден.

"Мы пока точно не знаем, что это были за объекты. Сейчас ничего не указывает, что они были связаны с программой шпионских аэростатов Китая или... с инструментами слежения других стран", - сказал президент.

"Не ошибайтесь, если какие-то объекты представляют угрозу безопасности американцев, то мы их собьем", - резюмировал Байден.

Корреспондент Би-би-си в США Энтони Зуркер считает, что сегодняшнее выступление Байдена на тему, по которой от него давно ждали высказывания, надежд по большому счету не оправдало.

"Он не пролил света на природу этих летающих объектов и не дал дальнейшей информации о китайском воздушном шаре. Он не сказал, когда его впервые обнаружили, каковы были его функции, и не прокомментировал информацию о том, что шар направлялся к Гуаму. Не сказал Байден и о том, почему после череды инцидентов они внезапно прекратились, и после прошлой недели никаких новых объектов не сбивали", - говорит Зуркер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009774-bayden-otkazalsya-izvinyatsya-za-sbityy-kitayskiy-aerostat/