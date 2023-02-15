Подозрительный аэростат заметили в небе над Румынией

Самолеты МиГ-21 ВВС Румынии. Иллюстративное фото: Daniel Mihailescu / Getty Images

Над Румынией в минувший вторник пролетел подозрительный метеозонд – на проверку были отправлены истребители ВВС страны. Военные ничего не нашли.

Инцидент с аэростатом прокомментировали в Минобороны Румынии, пишет РИА Новости.

"Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила во вторник, 14 февраля, около 12:30 (по местному времени – прим. ред.) небольшую воздушную цель с характеристиками метеозонда (…) на высоте около 11 тысяч метров в национальном воздушном пространстве, на юго-востоке Румынии. Два самолета МиГ-21 LanceR боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО были подняты с земли и отправлены в район обнаружения "воздушной цели", – говорится в заявлении военного ведомства.

Тем не менее экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели, как отмечается, ни визуально, ни на радарах.

По информации издания, военные истребители находились в районе предположительного местонахождения зонда около 30 минут.

Напомним, что накануне Молдова, которая располагается по соседству с Румынией, закрывала небо на час из-за НЛО, похожего на метеозонд.

Стоит отметить, что странные летающие объекты в последние дни были замечены в разных уголках мира. Например, странные светящиеся шары увидели в небе жители Китая. А американские военные сбили уже четвертый неопознанный летающий объект в своем воздушном пространстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009439-podozritelnyy-aerostat-zametili-v-nebe-nad-rumyniey/