Молдова закрывала небо на час из-за НЛО, похожего на метеозонд

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Управление гражданской авиации Молдовы объявило во вторник, что воздушное пространство над страной было закрыто в течение часа из-за неопознанного летающего объекта, похожего на метеозонд.

Как говорится в сообщении ведомства, около полудня в небе в районе города Сороки был обнаружен небольшой неопознанный объект, похожий на метеозонд.

"Учитывая метеоусловия и невозможность наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полета, в целях обеспечения безопасности и защиты граждан, [...] в 13:24 принято решение о временном закрытии воздушного пространства", - говорится в сообщении Управления гражданской авиации.

Уже в 14:46 воздушное небо вновь открыли. Власти Молдовы заявили, что провели проверку и угрозы для граждан не обнаружили.

Подробностей о том, что именно за объект обнаружили в небе, каково его предназначение, а также какие действия предприняли власти по отношению к объекту, не сообщается.

Ранее во вторник СМИ Молдовы сообщили, что, по неподтвержденной информации от властей, в небе над страной замечен неизвестный дрон.

Власти республики тогда лишь подтвердили, что закрыли воздушное пространство, пообещав сообщить подробности позже.

В аэропорту Кишинева на несколько часов задержали несколько рейсов, при этом продолжали регистрировать пассажиров на рейсы.

Обвинения в адрес России

В понедельник президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в попытке вмешательства во внутренние дела молдавского государства.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев перехватил планы российских спецслужб по дестабилизации Молдовы.

Выступая перед лидерами ЕС в Брюсселе, он отметил, что в этом документе было четко показано, "кто, когда и как собирался сломать демократию Молдовы и установить контроль" над этой страной.

В понедельник Санду заявила, что этот сценарий подтвердила и молдавская разведка. По ее словам, предполагаемый мятеж должен был включать "протесты так называемой оппозиции, направленные на свержение конституционного строя".

Инцидент с неопознанным объектом в небе Молдовы произошел вскоре после нескольких происшествий с неопознанными летательными аппаратами в воздушном пространстве Северной Америки.

В начале февраля американские военные сбили гигантский китайский воздушный шар, который, как полагают власти США, вел разведку и перехватывал сигналы военных.

Китай заявил, что это был сбившийся с курса метеорологический зонд.

После этого американские военные перенастроили радары своих систем, чтобы они могли улавливать более мелкие и медленно летящие объекты в небе, и это привело к обнаружению еще трех объектов разных форм и непонятного назначения, которые были сбиты ракетами с военных самолетов F-16 и F-22.

Что это за объекты, до сих пор доподлинно неизвестно, что порождает среди американской публики самые невероятные предположения, вплоть до их инопланетного происхождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009433-moldova-zakryvala-nebo-na-chas-iz-za-nlo-pohozhego-na-meteozond/