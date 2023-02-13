Генсек НАТО Столтенберг планирует покинуть пост этой осенью

Йенс Столтенберг. Фото: Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Глава НАТО Йенс Столтенберг руководит Североатлантическим альянсом с 2014 года. С тех пор срок его полномочий неоднократно продлевался. Тем не менее стало известно, что он планирует оставить должность осенью 2023 года, передает Deutsche Welle.

Вчера, 12 февраля, в Брюсселе официальная представительница Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что срок полномочий Столтенберга заканчивается к октябрю, "и он не намерен добиваться дальнейшего продления мандата".

При этом ранее немецкие СМИ, ссылаясь на высокопоставленные дипломатические источники сообщали, что что Столтенберг должен оставаться на своем посту до апреля 2024 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина основания НАТО.

Отмечается, что Йенс Столтенберг занимает пост главы НАТО с 2014 года. С того момента срок его полномочий продлевался уже трижды, в последний раз это было в марте 2022 года. Тогда члены альянса решили продлить срок полномочий генсека на фоне начала войны в Украине.

Данный срок истекает 30 сентября 2023 года.

Как пишет ТАСС, Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический деятель. Являлся премьер-министром Норвегии – впервые он занял эту должность в 2000 году, а позже – в 2005 и в 2009 годах. Вышел в отставку в октябре 2013 года.

На протяжении всей карьеры Столтенберг много внимания уделял проблемам, связанным с глобальным потеплением. В декабре 2013 года он стал спецпредставителем генерального секретаря ООН по климату, на которой пробыл до вступления в должность генсека НАТО.

Добавим, что НАТО или Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization) – это военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), США и Канаду. На данный момент в НАТО входит 30 государств, полный список которых можно найти на официальном сайте организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009094-gensek-nato-stoltenberg-planiruet-pokinut-post-etoy-osenyu/