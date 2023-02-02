Австрия заявила о высылке четырех российских дипломатов

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Четырех российских дипломатов объявили персонами нон грата в Австрии. Двое из них - сотрудники посольства, остальные - работники представительства при учреждении ООН, передает РБК.

Информацию о высылке четырех российских дипломатов из Австрии подтвердили в пресс-службе австрийского Министерства иностранных дел.

При этом работников посольств, которых объявили персонами нон грата, обвинили в действиях, несовместимых с дипломатическим статусом. Двух других - в том, что они совершили действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

Все четверо должны покинуть территорию Австрии до 8 февраля.

Напомним, что в последний раз Австрия высылала дипломатов из России в апреле после начала войны в Украине. Тогда австрийская сторона сообщила о решении аннулировать дипломатический статус трех сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника Генконсульства России в Зальцбурге.

1 февраля в Киев с визитом прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - сообщил Ван дер Беллен в Twitter.

Кроме того, как пишет "Европейская Правда", в ходе визита Ван дер Беллена Украина и Австрия подписали ряд документов о взаимопонимании в сферах энергетики и защиты окружающей среды.

Также министры энергетики обеих стран подписали Меморандум о взаимопонимании относительно начала партнерства в области энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007792-avstriya-zayavila-o-vysylke-chetyreh-rossiyskih-diplomatov/