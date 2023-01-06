На Гавайях возобновилось извержение самого активного вулкана (видео)

Извержение вулкана Килауэа. Фото: twitter.com/Volcanoes_NPS

На Гавайских островах 5 января снова начал извергаться вулкан Килауэа. Это произошло менее чем через месяц после того, как он и Мауна-Лоа прекратили выброс лавы, передает Hawaii magazine.

Килауэа возобновило извержение в кратере Халемаумау после приостановки 9 декабря 2022 года.

По данным Гавайской вулканической обсерватории, извержение началось около 16:30 5 января (8:30 6 января по Астане). Трещина открылась, и ученые обнаружили свечение в кальдере (котлообразная впадина – прим. ред.) вершины Килауэа. Затем около 17:45 (9:45 6 января по Астане) в центрально-восточной части кратера открылось новое отверстие.

Местные власти говорят, что активность вулкана полностью находится в пределах Гавайского вулканического национального парка и не представляет угрозы для населенных пунктов.

Сначала уровень опасности извержения вулкана Килауэа был повышен до "оранжевого", затем его повысили до "красного", передает СNN.

Согласно информации на сайте Гавайского вулканического национального парка, Килауэа - самый молодой и самый активный вулкан на острове Гавайи с постоянно активной кальдерой на вершине, в которой часто происходят извержения в виде лавовых озер. Согласно традиции коренных жителей Гавайев, кратер Халемаумау является домом вулканического божества Пеле.

Расположение вулкана Килауэа. Скриншот: Google Maps

В последний раз Килауэа начал извергаться 29 сентября 2021 года. Вулкан выбрасывал лаву в течение 16 месяцев. А 27 ноября 2022 года, спустя 38 лет, Мауна-Лоа, крупнейший действующий вулкан в мире, тоже начал извергаться. Извержение Килауэа прекратилось 9 декабря 2022 года, за день до окончания извержения Мауна-Лоа.

Ранее мы писали, что вулкан Мауна-Лоа, который является одним из самых больших действующих вулканов в мире, начал извергаться.

А в декабре трое граждан Казахстана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на территории лесного заповедника Мауна-Лоа на острове Гавайи

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004448-na-gavayyah-vozobnovilos-izverzhenie-samogo-aktivnogo-vulkana-video/