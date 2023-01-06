Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера палаты представителей США

Дональд Трамп. Фото: Peter Zay/Anadolu Agency via Getty Images

Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц выдвинул экс-президента Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей США.

Выборы спикера Палаты представителей США продолжаются в Америке - впервые за многие десятилетия нижняя палата Конгресса не может выбрать председателя. На очередном заседании, которое транслировало CBS, на этот пост был выдвинут Дональд Трамп.

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выдвинул кандидатуру бывшего президента.

"Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей", - заявил политик.

По его словам, при 45-м президенте США во внутренней и внешней политике страны были достигнуты успехи.

Напомним, что ранее республиканец Кевин Маккарти не смог получить необходимое количество голосов для назначения его на пост главы Палаты представителей в американском Конгрессе - ранее эту должность занимала Нэнси Пелоси.

Накануне Палата представителей США перенесла выборы спикера после шести провалов голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004340-trampa-vydvinuli-kandidatom-na-post-spikera-palaty-predstaviteley-ssha/