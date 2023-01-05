Палата представителей США перенесла выборы спикера после шести провалов голосования

Кевин Маккарти. Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти в шестой раз не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера, голосование перенесли на четверг, 5 января, передает CNN.

Согласно результатам голосования в шестом раунде, Маккарти набрал 201 голос, представитель Демократической партии Хаким Джеффрис набрал 212 голосов, а еще один представитель республиканцев Байрон Дональдс набрал 20 голосов.

В итоге Палата представителей решила сделать перерыв и перенесла голосование на 12:00 четверга (23:00 по Астане).

Издание отмечает, что в последний раз спикера палаты не смогли выбрать в первом туре голосований в 1923 году, 100 лет назад.

Согласно информации на сайте Палаты представителей США, она разрабатывает и принимает федеральные законы. Палата представителей – одна из двух палат Конгресса (вторая – сенат США) и часть законодательной власти федерального правительства. Число представителей с правом голоса в Палате законодательно установлено не более 435 человек, пропорционально представляющих население 50 штатов.

Напомним, в ноябре в США прошли промежуточные выборы, на которых была полностью переизбрана Палата представителей (нижняя палата Конгресса США и треть сената (верхней палаты). В Палате представителей депутаты от Республиканской партии получили большинство – 218 мест из 435.

После чего американский президент Джо Байден поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства мандатов в Палате представителей Конгресса США.

Позже стало известно, что 82-летняя Нэнси Пелоси не будет переизбираться на пост лидера демократов в новой Палате представителей. Одним из поводов для такого решения стало нападение на ее супруга Пола Пелоси.

А в конце ноября демократы Палаты представителей избрали своим новым лидером конгрессмена из Нью-Йорка Хакима Джеффриса.

Между тем в ходе прошедшего во вторник вечером голосования Маккарти набрал только 203 голоса членов Республиканской партии. Чтобы получить должность, ему необходимо по меньшей мере 218 голосов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004222-palata-predstaviteley-ssha-perenesla-vybory-spikera-posle-shesti-provalov-golosovaniya/