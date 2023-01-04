Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях

Флаг Германии. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Германии считают вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше закрытым. Правительство ФРГ официально отказало Польше в переговорах о репарациях.

Правительство Германии дипломатической нотой заявило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

Уточняется, что МИД Германии дал ответ на польскую ноту, направленную еще 3 октября, в конце декабря, накануне ее получили в Варшаве.

"По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу", - сообщили в польском МИД.

Тем не менее власти Польши пообещали "продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год".

Также стало известно, что Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии. Как отмечает издание, с аналогичным вопросом польские власти обращались в Совет Европы и ЮНЕСКО.

Власти Польши требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

Власти Германии в свою очередь не раз заявляли, что ничего платить не собираются. В Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Отметим, что вопрос о выплате репараций поднимали в Греции. Осенью Греция назвала открытым вопрос о выплате Германией репараций за две мировые войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004022-germaniya-ofitsialno-otkazala-polshe-v-peregovorah-o-reparatsiyah/