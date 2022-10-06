Греция назвала открытым вопрос о выплате Германией репараций за две мировые войны

Флаг Греции. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас назвал принципиальным вопрос о выплате репараций стране за военные преступления в годы двух мировых войн, передает РБК.

Заявление Дендиаса, прозвучавшее после встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, опубликовало греческое издание Kathimerini.

Дендиас заявил, что вопрос о выплате Германией репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым для греческого правительства и греческого общества.

"И его решение (вопроса о репарациях - прим. ред.), которое, в первую очередь, является принципиальным, я считаю, будет выгодно всем вовлеченным странам и ЕС", — подчеркнул Дендиас.

Отмечается, что ранее о планах потребовать репараций за годы Второй мировой войны говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, Германия должна возместить стране ущерб из-за "чувства несправедливости".

Польский сейм даже принял резолюцию о выплате репараций, в которой призвал немецкое правительство "безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам".

Авторы документа подчеркивали, что Польша никогда не получала компенсаций от Германии.

Германия тогда отклонила требование. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия несет свою "историческую ответственность без каких-либо "но" и "если", но при создании Евросоюза были созданы правовые основы, позволившие с юридической точки зрения решить вопрос о репарациях". Министр подчеркнула, что вопрос о выплате репараций Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, "закрыт".

На последнее заявление Греции о выплате репарацией в Германии пока не ответили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991354-gretsiya-nazvala-otkrytym-vopros-o-vyplate-germaniey-reparatsiy-za-dve-mirovye-voyny/