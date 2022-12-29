Реабилитационный центр открыли на месте особняка экс-президента Кыргызстана

Реабилитационный центр. Фото: president.kg

В Бишкеке открыли реабилитационный центр на месте особняка семьи Бакиевых. Центр предназначен для детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ).

Здание на проспекте Жибек Жолу рассчитано на 88 мест. Его площадь по проекту — 1 700 квадратных метров, площадь застройки — 508 "квадратов", пишет Sputnik Кыргызстан.

Специалисты центра будут заниматься восстановлением физического и психологического здоровья пациентов.

В церемонии открытия центра принял участие президент Садыр Жапаров. В своей речи глава Кыргызстана подчеркнул, что в стране более 200 тыс. граждан с инвалидностью, примерно 36 тыс. из них – дети. Все они, как отметил Жапаров, нуждаются в качественном образовании, медобслуживании, соцподдержке, отдыхе и спорте.

Садыр Жапаров на церемонии открытия. Фото: president.kg

"Мы далеки от утверждения, что проблемы разрешились. Строительство подобных учреждений продолжится. Мы всегда должны поддерживать эту категорию детей. К тому же такие качества, как милосердие, доброта и сострадание, в крови кыргызского народа, крепко держащегося за традиции", – сказал он.

По информации издания, центр построили на участке, где находился дом, принадлежавший семье бывшего президента Курманбека Бакиева.

О намерении построить реабилитационные центры для детей в бывших домах Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева власти страны сообщали еще в августе.

Курманбек Бакиев – второй президент Кыргызстана. Он находился у власти с 2005 по 2010 год. Был свергнут в ходе Апрельской революции, после бежал из страны.

По данным 24.kg, Бакиева обвиняют в убийстве двух и более людей и злоупотреблении должностными полномочиями. Свергнутого главу государства приговорили к 30 годам лишения свободы, Жаныша Бакиева (брата Курманбека) – к пожизненному лишению свободы. Марат Бакиев (сын Курманбека Бакиева) приговорен к 27 годам тюрьмы.

Кроме того, Курманбек Бакиев осужден и по делу об убийстве экс-руководителя администрации главы государства Медета Садыркулова, бывшего директора Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова.

Курманбека Бакиева приговорили к 24 годам лишения свободы, а его брату Жанышу определили пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Последнего также лишили воинского звания генерал-лейтенанта.

Помимо этого, следствие предъявило беглому президенту еще несколько обвинений, среди которых незаконная трансформация земель.

В августе текущего года Беларусь, где сейчас проживает беглый политик, в четвертый раз отказала Генпрокуратуре Кыргызстана в его выдаче.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003676-reabilitatsionnyy-tsentr-otkryli-na-meste-osobnyaka-eks-prezidenta-kyrgyzstana/