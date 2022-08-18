Реабилитационные центры для детей откроют в домах экс-президентов Кыргызстана

Фото: Минтруда КР

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики намерено построить реабилитационные центры для детей в бывших домах Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Минтруда КР.

По данным ведомства, в Кыргызстане проживает порядка 200 тыс. кыргызстанцев с инвалидностью, из которых 35 тыс. – лица до 18 лет.

Подчеркивается, что в стране есть сложности с полноценным обеспечением граждан с инвалидностью реабилитационными услугами.

"Потому в здании домов бывших президентов КР Бакиева Курманбека Салиевича, расположенных по адресу проспект Жибек-Жолу, 519 и 521, и дома Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, расположенного в селе Кой-Таш, переданных в государственную собственность, будут работать круглосуточные детские реабилитационные центры", – говорится в сообщении.

Строительные работы. Фото: Минтруда КР

Как пообещали в министерстве, в новых центрах смогут получить лечение дети с инвалидностью, перенесшие инвалидизирующие болезни нервной системы, опорно-двигательного аппарата или органов чувств, имеющие психические и поведенческие расстройства.

Отмечается, что строительные работы уже начаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983812-reabilitatsionnye-tsentry-dlya-detey-otkroyut-v-domah-eks-prezidentov-kyrgyzstana/