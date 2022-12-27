Сербия и Косово привели свои армии в боеготовность

Военные. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести в боевую готовность армию страны. При этом, по данным сербских СМИ, власти Косово предприняли такой же шаг.

О том, что глава Сербии приказал перевести армию в боеготовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич в Twitter. Перевод поста приводит РИА Новости.

"Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий приказал, чтобы вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения военного потенциала вооруженных сил Сербии", – написал он.

Как сообщил портал сербского издания "Вечерне новости", власти Косово также перевели вооруженные силы в состояние полной боевой готовности.

Напомним, что 15 декабря Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз.

По данным Британской энциклопедии, Косово – это самопровозглашенное государство, отделившееся от Сербии.

Хотя США и большинство членов ЕС признали провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году, сама Сербия, Россия и другие страны, в числе которых и Казахстан, а также несколько членов ЕС, этого не сделали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003160-serbiya-i-kosovo-priveli-svoi-armii-v-boegotovnost/