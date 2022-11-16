Германия национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома"

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Германия национализирует ключевые немецкие и европейские подразделения российского газового гиганта "Газпром". Немецкое правительство потратит 13 млрд евро (13,44 млрд долларов) на укрепление бизнеса в попытке гарантировать поставки энергоносителей, передает The Wall Street Journal.

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В марте Берлин взял на себя управление активами Gazprom Germania, изменив название компании на Securing Energy for Europe (SEFE). Тогда "Газпром" изменил структуру собственности своей дочерней компании в Германии, что нарушило немецкое законодательство и побудило Берлин взять на себя управление бизнесом. Впоследствии бывший "Газпром Германия" оказался на грани банкротства после того, как Россия наложила на него санкции и отключила от поставок газа.

"Из-за системной значимости SEFE для энергоснабжения Германии правительство принимает радикальные меры для установления ясности в отношении собственности, стабилизации компании и обеспечения поставок газа", — говорится в заявлении правительства.

Официальные лица заявили, что пока не ясно, будут ли в будущем доли в бизнесе проданы частным компаниям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997206-germaniya-natsionaliziruet-byvshuyu-dochernyuyu-kompaniyu-gazproma/