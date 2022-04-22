СМИ: Павел Дуров стал гражданином ОАЭ

Павел Дуров. Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в феврале прошлого года получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Forbes.

Как сообщил источник издания, это уже четвертое гражданство Дурова. Паспорта ОАЭ и Франции Дуров использует для заграничных поездок, а гражданством Сент-Китс и Невис он пользовался в первые годы после эмиграции из России.

"Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%", – отметил источник, добавив, что российский паспорт Дурова уже недействителен.

Напомним, в августе прошлого года Павел Дуров также получил гражданство Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966244-pavel-durov-stal-grazhdaninom-oae-soobschili-smi/