СМИ: Павел Дуров стал гражданином ОАЭ
Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в феврале прошлого года получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Forbes.
Как сообщил источник издания, это уже четвертое гражданство Дурова. Паспорта ОАЭ и Франции Дуров использует для заграничных поездок, а гражданством Сент-Китс и Невис он пользовался в первые годы после эмиграции из России.
"Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%", – отметил источник, добавив, что российский паспорт Дурова уже недействителен.
Напомним, в августе прошлого года Павел Дуров также получил гражданство Франции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966244-pavel-durov-stal-grazhdaninom-oae-soobschili-smi/