Путин изменил традицию во время ежегодной пресс-конференции

Владимир Путин. Фото: Telegram/Mash

В Москве началась большая пресс-конференция президента России. Президент России отказался от вступления, которое было традиционным на предыдущих пресс-конференциях.

Перед началом, как передает РИА Новости, появился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он призвал присутствующих журналистов соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, а также напомнил о правилах конференции.

"Давайте будем максимально лаконичны в формулировках", - сказал Песков.

Затем принесли традиционную кружку-термос российского президента.

Вскоре появился сам Путин. Он предложил начать без длинного вступления. Российский лидер вышел с зеленой папкой в руках.

Первое слово было предоставлено руководителю "Интерфакса" Вячеславу Терехову. Он спросил, как борьба с пандемией коронавируса повлияла на российскую экономику.

Большая пресс-конференция Путина проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Сколько времени продлится мероприятие - неизвестно.

Крупнейшие телеканалы и радиостанции России ведут прямую трансляцию события.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948207-putin-izmenil-traditsiyu-vo-vremya-ezhegodnoy-press-konferentsii/