Почему Лукашенко пришел на саммит в Бишкеке пешком, объяснили в пресс-службе Жапарова

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Сегодня в Бишкеке состоялся саммит лидеров стран ЕАЭС, на который глава Беларуси пришел пешком, а не прибыл на авто, как другие президенты, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, перед началом заседания Высшего экономического союза Лукашенко перед рукопожатием с киргизским президентом пошутил: "Надеюсь, я не опоздал. Мерседесы слабые, долго заводятся".

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев объяснил журналистам, что автомобиль ожидал Лукашенко уже в заведенном состоянии, просто белорусский лидер решил пройти небольшое расстояние от домика в резиденции до здания, где проводился саммит, пешком.

"Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее", - подчеркнул Султанбаев.

Напомним, на саммите присутствовал и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прилетевший сегодня в Бишкек. Он выступил с речью на заседании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000952-pochemu-lukashenko-prishel-na-sammit-v-bishkeke-peshkom-obyasnili-v-press-sluzhbe-zhaparova/