Страны Евросоюза согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января 2023 года

Флаг Хорватии. Иллюстративное фото: pexels.com

Страны Евросоюза официально согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович на своей странице в .

"Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции – с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения", – говорится в его публикации.

При этом, как пишет DW, заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону были отклонены. Против выступили представители Австрии.

"Сегодня я буду голосовать против расширения Шенгенской зоны за счет Румынии и Болгарии. Я считаю неправильным расширять систему, которая не работает во многих местах", – заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Напомним, в ноябре депутаты Европарламента одобрили отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией.

Тогда в Европарламенте подчеркнули, что давно выступают за расширение Шенгенской зоны свободного передвижения. Сейчас в эту зону входят 26 государств - Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. К слову, последним к Шенгену присоединился Лихтенштейн, и было это еще в декабре 2011 года.

О вступлении в Шенгенскую зону Хорватии депутаты Европарламента впервые заговорили еще в 2018 году, однако страна должна была выполнить несколько условий.

Кроме того, Еврогруппа в июне официально одобрила присоединение Хорватии к еврозоне. Страна также может ввести евро с 1 января 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000771-strany-evrosoyuza-soglasilis-vklyuchit-horvatiyu-v-zonu-shengena-s-1-yanvarya-2023-goda/