Европарламент проголосовал за присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

Флаг Хорватии. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутаты Европарламента одобрили отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.

За вхождение Хорватии в Шенгенскую зону проголосовали 534 депутата, против - 53, еще 25 членов Европейского парламента воздержались от голосования.

Окончательное решение об отмене пограничного контроля остается за Советом юстиции и внутренних дел ЕС, который, впрочем, еще в декабре прошлого года подтвердил, что Хорватия соответствует всем требованиям для присоединения к Шенгенской зоне.

В Европарламенте подчеркнули, что давно выступают за расширение Шенгенской зоны свободного передвижения. Сейчас в эту зону входят 26 государств - Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. К слову, последним к Шенгену присоединился Лихтенштейн, и было это еще в декабре 2011 года.

О вступлении в Шенгенскую зону Хорватии депутаты Европарламента впервые заговорили еще в 2018 году, однако страна должна была выполнить несколько условий.

"Хорватия выполнила 281 рекомендацию в 8 областях Шенгенского законодательства. Комиссия и совет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти до конца этого года", - заявил член Европарламента Пауло Рангель.

Отметим, что в 2018 году предлагалось также принять в Шенгенскую зону Болгарию и Румынию.

Как уточняет агентство Bloomberg, для Евросоюза расширение Шенгенской зоны означает углубление обязательств перед "истерзанным ранее войной регионом", однако вторжение России в Украину подчеркнуло перед Европой риск усиления российского влияния на Балканский полуостров.

По данным агентства, Румыния и Болгария тоже соответствуют критериям вхождения в Шенген, однако в ЕС опасаются, что власти страны не в силах "обуздать взяточничество и поддерживать верховенство закона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996683-evroparlament-progolosoval-za-prisoedinenie-horvatii-k-shengenskoy-zone/