Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к еврозоне

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Еврогруппа 16 июня официально одобрила присоединение Хорватии к еврозоне. Рекомендацию поддержали министры финансов стран-членов. Сообщение появилось на сайте Евросовета.

В соответствующей рекомендации Хорватии предлагается ввести евро с 1 января 2023 года.

"Это первый шаг в процессе, в ходе которого Совет ЕС примет правовые акты, которые позволят Хорватии стать членом зоны евро", - говорится в сообщении.

Хорватия, таким образом, станет 20-м членом еврозоны.

Теперь Совету по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin) предстоит принять рекомендацию на заседании 17 июня.

После этого должны быть также приняты три правовых акта, чтобы Хорватия смогла ввести евро с начала 2023 года. Принятие последних состоится в июле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974538-evrogruppa-odobrila-prisoedinenie-horvatii-k-evrozone/