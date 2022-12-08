Попытка госпереворота в Германии: задержан принц Генрих XIII

Генрих XIII Ройсс. Фото: picture alliance / Contributor / Getty Images

Накануне прокуратура Германии сообщила о задержании группировки, подозреваемой в подготовке госпереворота. Одним из предполагаемых главарей оказался потомок старейшего дворянского рода.

В ходе проведенных мероприятий власти Германии задержали принца Генриха XIII, который является выходцем из 700-летнего княжеского дома Ройссов, сообщает Mitteldeutscher Rundfunk.

Представители семьи Ройссов заявили, что давно дистанцировались от своего 71-летнего родственника, которого подозревают в попытке госпереворота. Они утверждают, что 14 лет назад он сам прервал все контакты с ними.

Также, с их слов, Генрих XIII принадлежит к националистическому движению "рейхсбюргеров", которые не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха".

Родные публично открестилась от принца после того, как он встретился с мэром Бад-Лобенштайна Томасом Вайгельтом, который симпатизировал движению "рейхсбюргеров". В ходе встречи мэр устроил потасовку с одним из репортеров, после он был уволен.

Генрих XIV Ройсс высказался о своем родственнике.

"Я опасаюсь, что теперь он превратился в сторонника конспирологических теорий и сбитого с толку старика", — заявил потомок дворянского рода.

Издание DW также пишет, что лидером террористической сети в Федеральной прокуратуре называют принца Генриха XIII. Еще одной значимой персоной в группировке выступает, по данным издания, Рюдигер фон П. - отставной подполковник бундесвера.

Издание отмечает, что сторонники "рейхсбюргеров" изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Это движение возникло еще в 1980-е годы.

В недавнем докладе Федерального ведомства по охране конституции отмечалось, что в Германии насчитывается около 21 тыс. членов данного движения.

Напомним, накануне стало известно о том, что в Германии предотвратили попытку государственного переворота.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000716-popytka-gosperevorota-v-germanii-zaderzhan-prints-genrih-xiii/