Попытку госпереворота предотвратили в Германии: задержано 25 человек

Полицейские. Иллюстративное фото: Thomas Lohnes/Getty Images

Сегодня Федеральная прокуратура ФРГ сообщила о том, что были задержаны 25 человек, которых подозревают в принадлежности к правоэкстремистской группировке, планировавшей захват органов власти в стране. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Утром 7 декабря представители Федеральной прокуратуры Германии сообщили о том, что в ходе масштабной операции было задержано 25 человек.

Предполагается, что они причастны к правоэкстремистской группировке, так называемым "рейхсбюргерам" (от нем. "Reichsbürger" – "гражданин Рейха"), которые не признают существование ФРГ.

По данным Федеральной прокуратуры, задержания производились на основании ордеров, выданных следственными судьями Федеральной судебной палаты. Все задержанные – граждане Германии.

Также отмечается, что по сообщениям СМИ, в целом ряде городов, включая Берлин, были произведены обыски.

Как сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в Twitter, экстремисты планировали свержение конституционных органов власти в стране.

"Демократия хорошо защищена: с сегодняшнего утра проводится масштабная антитеррористическая операция. Федеральная прокуратура проводит следственные действия в отношении террористической сети из среды "рейхсбюргеров". Есть подозрение, что на конституционные органы власти планировалось вооруженное нападение", – написал он.

По данным Deutsche Welle, движение "рейхсбюргеров" не признает ФРГ и ее конституцию, его участники считают себя гражданами "германского рейха". По данным Федерального ведомства по охране конституции, около 900 из них были правыми экстремистами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000565-v-germanii-zaderzhali-predpolagaemyh-ekstremistov-gotovivshih-zahvat-vlasti/