Еврокомиссия предложила вести тюремный срок за помощь России в обходе санкций

Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Joe Raedle/Getty Images

Сегодня, 2 декабря, Европейская комиссия предложила ввести наказания для физических и юридических лиц, помогающим России обходить введенные ЕС санкции. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что, несмотря на введенные против России санкции, существуют так называемые правовые лазейки, которые помогают обойти эти ограничительные меры.

28 ноября Евросовет добавил нарушение санкций в список преступлений ЕС – уголовных преступлений, признанных таковыми на уровне всего Европейского союза. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Евросовета.

Отмечается, что такими преступлениями являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная преступность и организованная преступность.

"Это первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить меры ЕС", – говорилось в сообщении.

Теперь же в качестве второго шага Еврокомиссия предложила ввести наказание за нарушение санкций.

Так, максимальным наказанием для физических лиц может стать лишение свободы на срок не менее 5 лет. Для юридических лиц указываются следующие возможные варианты наказаний:

штрафы в размере до 5% годового мирового оборота;

исключение из доступа к государственному финансированию;

отстранение от практики предпринимательской деятельности;

отзыв разрешений на осуществление деятельности, повлекшей совершение преступления;

помещение под судебный надзор;

судебная ликвидация;

закрытие учреждений, использовавшихся для совершения преступления.

"Ответственность юридических лиц не исключает возможности привлечения к уголовной ответственности физических лиц, которые являются исполнителями, подстрекателями или пособниками", – отмечается в предложении ЕК.

Напомним, в начале октября сообщалось, что Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России, согласно которому Брюссель планирует установить законодательную базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю с декабря и нефтепродуктов с февраля 2023 года.

Кроме того, новыми ограничительными мерами запрещается оказание консалтинговых, юридических, инжиниринговых и IT-услуг российским компаниям.

Также расширен список запретительных мер на импорт и экспорт стальной продукции, техники, химикатов, пластика, сигарет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999972-evrokomissiya-predlozhila-vesti-tyuremnyy-srok-za-pomosch-rossii-v-obhode-sanktsiy/