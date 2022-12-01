Назван преемник Нэнси Пелоси на посту лидера демократов в Палате представителей в США

Хаким Джеффрис. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Вчера, 30 ноября, демократы Палаты представителей избрали своим новым лидером конгрессмена из Нью-Йорка Хакима Джеффриса. Он стал первым чернокожим американцем, занимающим эту должность, пишет The Guardian.

52-летний Хаким Джеффрис возьмет на себя роль лидера демократов в Палате представителей США в начале следующего года, унаследовав должность, которую в течение почти двух десятилетий занимала Нэнси Пелоси.

Отмечается, что Джеффрис – бывший юрист. Он известен как "дисциплинированный тактик со взвешенным стилем и склонностью к отсылкам к поп-культуре".

При этом телеканал CNN сообщает, что он стал председателем фракции Демократической партии в 2019 году, что сделало его самым молодым членом партии, занимающим руководящую должность.

Сама же Нэнси Пелоси была назначена "почетным спикером".

"Наступает новый день, и я уверена, что новые лидеры будут умело руководить нашим собранием и Конгрессом", – сказала она.

Напомним, ранее 82-летняя Нэнси Пелоси заявила, что не будет переизбираться на пост лидера демократов в новой Палате представителей.

Она занимала пост спикера Палаты представителей с 2007 года. В 2010 году после победы республиканцев была лидером демократического меньшинства. Спикером Палаты снова стала в 2018 году после победы демократов в промежуточных выборах.

Также, как отмечали The Guardian, она была первой женщиной-спикером.

Напомним, что в ноябре в США прошли промежуточные выборы, на которых была полностью переизбрана Палата представителей (нижняя палата Конгресса США и треть сената (верхней палаты).

В Палате представителей депутаты от Республиканской партии получили большинство – 218 мест из 435, в то время как демократам досталось 210 мест.

Конгресс США – это двухпалатный законодательный орган. Он разделен на Палату представителей и Сенат.

Как сообщается на официальном сайте Палаты представителей, она разрабатывает и принимает федеральные законы. Число представителей с правом голоса в палате установлено законом на уровне не более 435 человек, пропорционально представляющих население 50 штатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999680-nazvan-preemnik-nensi-pelosi-na-postu-lidera-demokratov-v-palate-predstaviteley-v-ssha/