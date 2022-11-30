СМИ: Основатель Alibaba Джек Ма покинул Китай из-за давления со стороны властей

Джек Ма. Фото: Wang HE / Getty Images

Один из самых богатых людей Китая и основатель компании Alibaba Джек Ма покинул КНР и уже почти полгода живет в Японии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Источники, знакомые с его местонахождением, утверждают, что Джек Ма вместе с семьей посещает горячие источники и горнолыжные курорты в сельской местности за пределами Токио. Также сообщается, что бизнесмен регулярно летает в США и Израиль.

Два года назад Ма раскритиковал китайских регуляторов, обвинив государственные банки в "ломбардном" мышлении. Предприниматель заявил, что Китай нуждается в большем количестве инноваций, по его словам, стране нужны новые технологии и цифровая валюта, чтобы развивать здоровую экосистему.

Однако после этого Ма стал редко появляться на публике. А в прошлом году Alibaba оштрафовали на рекордные 2,8 млрд долларов за нарушения антимонопольного законодательства. Это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999532-smi-osnovatel-alibaba-dzhek-ma-pokinul-kitay-iz-za-davleniya-so-storony-vlastey/