Прокат электросамокатов могут запретить в Париже

Электросамокат. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Власти Парижа могут запретить сдавать в аренду электрические самокаты во французской столице. Такое решение может быть принято из-за того, что самокаты представляют угрозу безопасности движения и вызывают стресс у пешеходов, передает The Guardian.

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Ожидается, что мэр Парижа Анн Идальго объявит о будущем электросамокатов в ближайшее время. В настоящее время парк самокатов Парижа насчитывает 15 тысяч транспортных устройств, которые обслуживаются тремя операторами. Компании предложили властям пути решения проблемы: номерные знаки для самокатов и проверку документов людей, которые берут в аренду самокат.

Париж стал первым европейским городом, который в 2018 году предоставил рынку электросамокатов свободу. Гражданам разрешили оставлять самокаты где угодно. Операторы могут забрать транспортное средство с помощью мобильного приложения. Однако спустя два года Париж ввел меры, которые представители рынка назвали самым строгим регулированием в мире. Число операторов сократили до трех, было введено ограничение скорости, оставлять самокаты разрешалось только на специальных парковочных местах. Теперь встал вопрос о полном запрете на самокаты в Париже.

Французский политик Мод Гатель заявила, что прокат электронных самокатов превратил город в джунгли, в которых пешеходы боятся переходить улицу и ходить по тротуару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998758-prokat-elektrosamokatov-mogut-zapretit-v-parizhe/