"Я не буду давать вам слово": пресс-секретарь Белого дома публично сделала выговор репортеру (видео)

Карин Жан-Пьер. Фото: Jim Watson / AFP / Getty Images

Во время пресс-брифинга во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сделала выговор одной из журналисток, которую упрекнула в неуважении к присутствующим, передает Fox News.

Все началось с того, что репортер Daily Caller Диана Глебова попыталась задать вопрос пришедшему на мероприятие главному инфекционисту США Энтони Фаучи о расследовании происхождения коронавируса.

"Я не даю слово людям, которые кричат. Вы ведете себя неуважительно по отношению к своим коллегам, и вы ведете себя неуважительно по отношению к нашему гостю. Я не буду давать вам слово, если вы будете кричать, и к тому же вы занимаете время, потому что доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться", — обратилась Жан-Пьер к Глебовой, уступив место у трибуны Фаучи.

Сама Глебова позже прокомментировала инцидент в .

"Я несколько раз пыталась выяснить у Фаучи, что он лично сделал, чтобы выяснить ответы на вопросы о происхождении COVID-19. Я всегда приходила за честными ответами, которые американцы хотят знать. Вот почему Белый дом отказывается обращаться ко мне, а затем называет меня проявляющей неуважение", — написала она.

Напомним, что Карин Жан-Пьер занимает пост пресс-секретаря Белого дома с мая 2021 года, заменив на этом посту свою предшественницу Джен Псаки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998705-ya-ne-budu-davat-vam-slovo-press-sekretar-belogo-doma-publichno-sdelala-vygovor-reporteru-video/