Пресс-секретарем Белого дома назначена чернокожая представительница ЛГБТ

Карин Жан-Пьер и Джен Псаки. Фото: Ting Shen/Bloomberg via Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет должность 13 мая. Ее преемницей станет Карин Жан-Пьер, передает администрация США.

"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер будет следующим пресс-секретарем Белого дома", – говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Американский лидер отметил, что Жан-Пьер "обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой трудной работы". По его словам, она будет "сильным голосом", говорящим от его имени и от имени администрации США.

В пресс-релизе сообщается, что Псаки сложит свои полномочия 13 мая. Жан-Пьер сейчас занимает должность ее заместителя.

Байден поблагодарил Псаки за то, что "она так высоко подняла планку, прямо и искренне общалась с американским народом и при этом сохраняла чувство юмора".

Жан-Пьер является уроженкой французского острова Мартиника. Как написала Псаки в Twitter, она станет первой чернокожей женщиной и представительницей ЛГБТ-сообщества на посту пресс-секретаря Белого дома.

"Ее принадлежность к сообществу имеет значение, она даст голос многим и заставит многих мечтать о том, что действительно возможно", – подчеркнула Псаки.

До прихода в Белый дом Жан-Пьер работала директором по связям с общественностью в правозащитной организации MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC. Она также занимала руководящие должности в период предвыборных кампаний Байдена и в администрации вице-президента Байдена во время президентства Барака Обамы.

Ранее на очередном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российская сторона "уже проиграла" войну в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968272-press-sekretarem-belogo-doma-naznachena-chernokozhaya-predstavitelnitsa-lgbt/