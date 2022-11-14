Джефф Безос заявил, что раздаст большую часть своего состояния

Джефф Безос. Фото: Mandel Ngan / Contributor / Getty Images

Основатель Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос в интервью CNN сообщил о намерении раздать большую часть своего состояния, которое оценивается в 124 млрд долларов, на благотворительность.

При этом миллиардер отказался называть как конкретную долю капитала, которую планирует потратить на благотворительность, так и возможных получателей денег.

По словам Безоса, значительную часть денег он направит на борьбу с изменением климата и поддержку людей, которые могут "объединить человечество перед лицом глубоких социальных и политических разногласий".

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, основатель Amazon находится на четвертом месте среди богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 124 млрд долларов.

Как пишет издание, методичный подход Безоса к пожертвованиям резко отличается от подхода его бывшей жены, филантропа Маккензи Скотт, которая менее чем за год пожертвовала почти 4 млрд долларов 465 организациям.

Ранее мы писали, что Джефф Безос выделил три миллиарда долларов на стартап, который намерен создать "лекарство от смерти". Ученые намерены создать препарат, который поможет избежать старения через исследование процесса репрограммирования клеток, а именно их возврата в состояние стволовых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997154-dzheff-bezos-zayavil-chto-razdast-bolshuyu-chast-svoego-sostoyaniya/