Джефф Безос вложил миллиарды долларов в создание "лекарства от смерти"

Джефф Безос. Фото: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images

Основатель компании Amazon Джефф Безос выделил три миллиарда долларов стартапу, который намерен создать "лекарство от смерти", передает The Conservation.

К проекту, разрабатываемому стартапом Alto Labs., присоединились бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон, а также нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

Ученые намерены создать препарат, который поможет избежать старения через исследование процесса репрограммирования клеток, а именно их возврата в состояние стволовых.

Отмечается, что пока не известно, насколько успешен будет результат, но благодаря этому исследованию ученые смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением.

Ранее Джефф Безос раскрыл планы создания "космического бизнес-парка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952569-dzheff-bezos-vlozhil-milliardy-dollarov-v-sozdanie-lekarstva-ot-smerti/