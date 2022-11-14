Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Джим Керри. Фото: Kevin Winter / Getty Images

Министерство иностранных дел России включило в санкционный список 100 граждан Канады, в том числе и актера Джима Керри, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", – говорится в заявлении МИД России.

В санкционный список попал канадско-американский актер Джим Керри, сыгравший в таких фильмах, как "Шоу Трумана", "Маска", "Всегда говори "Да", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" и других.

Как сообщает РБК, 27 февраля Керри осудил военную операцию России в Украине и выразил сочувствие украинцам.

Под санкциями также оказались Стефан Бандера, журналист, внук Степана Бандеры, организатора и лидера украинского националистического движения, канадские политики (бывшие послы Канады в Украине, члены совета директоров "Канадско-украинского фoндa" Роман Ващук и Эндрю Робинсон), общественные деятели (организатор проекта "Ангелы-хранители Украины" Лиза Шимко), журналисты (корреспондент Global News Дэвид Эйкин), писатели (автор романа "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд) и другие высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты и деятели искусства.

Напомним, Канада в последний раз вводила санкции против России в середине июля. Меры затронули нефтегазовую и химическую отрасли.

В сентябре Россия запретила въезд 87 гражданам Канады. В санкционный список вошли премьеры канадских провинций и территорий, военнослужащие, главы компаний, предоставляющих вооружение Украине, и другие лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997144-rossiya-vvela-sanktsii-protiv-dzhima-kerri-i-esche-99-grazhdan-kanady/