Президентом Словении впервые стала женщина

Наташа Пирц-Мусар. Фото: Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Беспартийный кандидат – юрист и правозащитница Наташа Пирц-Мусар – победила на президентских выборах в Словении, которые состоялись 13 ноября, следует из данных избиркома. Она станет первой женщиной на этом посту.

По данным избиркома, после подсчета 99,99% бюллетеней Пирц-Мусар получила поддержку 53,86% избирателей. Ее оппонент, экс-министр иностранных дел Словении Анже Логар, признал поражение, набрав 46,14% голосов.

Как передает РБК, новоизбранный президент Словении пообещала "стать президентом для всех", защищать демократию и права человека, кроме того, она подчеркнула важность изменения климата.

Отмечается, что Пирц-Мусар в 2014 году была юристом Мелании Трамп, жены бывшего президента США Дональда Трампа, представляя интересы ее компании в Словении.

Помимо этого, она также была членом делегации Евросоюза, которая вела переговоры с США после разоблачений Эдварда Сноудена о неправомерном использовании данных граждан ЕС. В июне 2013 года Сноуден передал газетам некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997007-prezidentom-slovenii-vpervye-stala-zhenschina/