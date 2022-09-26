Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену

Эдвард Сноуден. Фото: The Guardian / Getty Images

Президент России подписал указ о предоставлении российского гражданства бывшему сотруднику ЦРУ и АНБ США Эдварду Сноудену. Соответствующий указ был размещен на официальном российском портале правовой информации.

Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство РФ и выходе из гражданства РФ". В документе указан список из 72 человек, которые становятся гражданами России. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден также попал в данный список.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", – говорится в указе.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, российское гражданство Сноудену предоставили по его просьбе, передает РИА Новости.

Позже стало известно, что жена Сноудена Линдси Миллс также будет подавать на российское гражданство.

Еще в июне 2013 года Сноуден инициировал крупный международный скандал, передав газетам некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Первоначально Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, а в ноябре 2020 года стало известно о намерении Сноудена получить российское гражданство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989696-putin-predostavil-rossiyskoe-grazhdanstvo-edvardu-snoudenu/