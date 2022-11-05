В Кыргызстане упростят получение ВНЖ

Подписание документа. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кыргызстане упростят систему выдачи вида на жительство иностранцам. Такое решение приняло правительство страны на пятничном заседании кабинета министров, его выдержка публикуется на официальном сайте кабмина.

Эта привилегия распространяется на тех, кто "внес вклад в развитие республики", а именно – свыше 10 млн сомов (примерно 55,4 млн тенге). Для таких иностранцев сокращается срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство.

"Решение разработано в целях увеличения притока прямых иностранных инвестиций и улучшения инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики", – подчеркивается в сообщении кыргызстанского кабинета министров.

Вместе с тем вид на жительство иностранцам (за исключением граждан стран, граничащих с Кыргызстаном), вложившим в экономику республики свыше 10 млн сомов, будет выдаваться без обязательного проживания не менее 6 месяцев до подачи заявления.

Согласно Закону КР "О внешней миграции", временный вид на жительство может быть выдан иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшим в Кыргызскую Республику на срок более 6 месяцев, имеющим в Кыргызской Республике легальный источник существования:

для работы по трудовому договору вместе с разрешением на работу;

для обучения в учебном заведении по ходатайству учебного заведения;

для реализации инвестиционной деятельности на территории Кыргызстана на основании ходатайства, выданного уполномоченным госорганом по продвижению инвестиций.

Днем ранее стало известно, что еще два кыргызстанских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995865-v-kyrgyzstane-uprostyat-poluchenie-vnzh/