Названо главное слово 2022 года

Словарь. Иллюстративное фото: pexels.com

Британский словарь Коллинза выбрал самое главное слово 2022 года. Им стал неологизм "permacrisis", который образован из слов "permanent" (постоянный, перманентный) и "crisis" (кризис), сообщается на официальном сайте словаря.

Слово "permacrisis" обозначается как "длительный период нестабильности и отсутствия безопасности".

Лингвисты словаря Коллинза выделили именно это слово из-за текущих событий, потрясших весь мир, включая войну в Украине и связанную с ней политическую нестабильность.

"Это одно из нескольких слов, которые выделил словарь Коллинза, относящихся к текущим кризисам, с которыми столкнулась и продолжает сталкиваться Великобритания и весь мир, включая политическую нестабильность, войну в Украине, изменение климата и кризис стоимости жизни", — гласит сообщение.

В 2021 году составители Оксфордского словаря назвали главным слово "Vax", что в переводе на русский означает "вакцина" или "вакцинировать".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995326-nazvano-glavnoe-slovo-2022-goda/